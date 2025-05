Città

VENEGONO SUPERIORE – E’ stato salvato grazie allo spirito di osservazione del giovane studente Samuele che stava rientrando da scuola in bicicletta: un giovane esemplare di allocco si trovava fermo a bordo strada, in evidente difficoltà e in pericolo. L’episodio è avvenuto ieri, mercoledì 14 maggio, intorno alle 13,30.

Il rapace, immobile a pochi centimetri dalla carreggiata, rischiava di essere investito dai veicoli in transito o aggredito da altri animali. Samuele ha subito avvisato il padre Giovanni, e insieme hanno contattato la polizia locale, che ha gestito il recupero in coordinamento con Enpa Saronno.

“Se fosse stato in un’area sicura all’interno del bosco, non sarebbe stato necessario intervenire – spiegano i volontari – ma trovandosi così esposto, il recupero era fondamentale per la sua incolumità”.

A occuparsi concretamente del trasporto è stato Teo, volontario di Enpa Saronno, che ha preso in consegna l’allocco e lo ha accompagnato all’oasi Lipu di Vanzago, struttura specializzata nella cura e nel reinserimento in natura della fauna selvatica.

Un piccolo salvataggio reso possibile grazie all’attenzione e alla sensibilità di un ragazzo e alla collaborazione tra cittadini e associazioni.

