Politica

SARONNO – “Giustizia e sicurezza” saranno al centro dell’incontro pubblico promosso da Fratelli d’Italia in programma venerdì 16 maggio alle 20:30 a Villa Gianetti, in via Roma 20. Un momento di confronto pensato per riflettere su legalità, diritti e strumenti per garantire la sicurezza dei cittadini, con la partecipazione di parlamentari, amministratori e rappresentanti istituzionali.

Ad aprire l’appuntamento sarà Gianpietro Guaglianone, presidente del circolo territoriale Fdi di Saronno. A seguire, prenderanno la parola figure di rilievo del partito a livello nazionale e regionale. Tra questi l’onorevole Andrea Pellicini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e l’onorevole Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali.

Interverrà anche l’onorevole Alice Buonguerrieri, membro della commissione Giustizia, insieme all’assessora regionale alla cultura Francesca Caruso e al candidato sindaco di Fratelli d’Italia per il comune di Saronno, Rienzo Azzi.

L’incontro sarà l’occasione per affrontare temi come il rafforzamento delle politiche per la legalità, l’efficienza del sistema giudiziario e la tutela del territorio, con un focus specifico sulle esigenze e criticità locali. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

