SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 14 maggio, spiccano gli sviluppi sulla Tangenziale Nord di Saronno, l’impatto dei semafori intelligenti a Uboldo e una canzone dialettale che racconta l’attualità locale. In evidenza anche il fac-simile della scheda elettorale per le comunali e il nuovo parcheggio nell’area ex Isotta.

Il progetto della Tangenziale Nord di Saronno entra nel dettaglio: presentato un tracciato lungo 4,6 km con una galleria e due rotatorie, per migliorare la viabilità tra via Varese e la SP233.

A Uboldo, i nuovi semafori intelligenti hanno registrato 600 passaggi col rosso in un solo mese, con conseguente raffica di multe per gli automobilisti.

E’ stata presentata “La Teresina al mercà de Saronn”, la canzone elettorale in dialetto di Franco Casali.

È online il fac-simile della scheda azzurra per le elezioni comunali di Saronno 2025: un utile strumento per capire come votare correttamente il prossimo 8 e 9 giugno.

Nell’area ex Isotta Fraschini saranno disponibili 230 nuovi posti auto nel parcheggio interrato, realizzato a costo zero per il Comune.

