Cronaca

SARONNO – È durata circa dieci minuti e si è conclusa regolarmente la prova di evacuazione antincendio che si è svolta questa mattina, giovedì 15 maggio, nella sede di Ferrovienord a Saronno. Si è trattato di un’esercitazione programmata, come avviene periodicamente in tutte le sedi dell’azienda ferroviaria.

L’intervento ha visto l’attivazione delle procedure previste in caso di emergenza e l’uscita ordinata del personale, in un contesto controllato e senza criticità. L’operazione si è svolta con successo, rispettando i tempi e gli standard previsti dai protocolli aziendali.

Come confermato “si è trattato di una prova di evacuazione programmata, durata 10 minuti circa e conclusa con successo”. L’attività rientra nelle consuete esercitazioni per la sicurezza dei dipendenti e degli spazi aziendali.

Tutte le forze dell’ordine locali erano state preventivamente informate dell’iniziativa, per garantire la piena collaborazione e il corretto svolgimento della simulazione. Ed effettivamente non è mancata alla centrale operativa della polizia locale la chiamata di qualche cittadina che sentendo l’allarme suonare nella zona del deposito ha chiesto informazioni preoccupato di una qualche emergenza in corso.

