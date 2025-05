Politica

SARONNO – È la saronnese Lucy Sasso, 27 anni candidata Pd, una delle otto persone selezionate a livello nazionale dalla campagna Facciamo Eleggere promossa dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dal progetto Ti Candido, con l’obiettivo di sostenere candidati e candidate impegnati per una società più giusta, inclusiva e attenta all’ambiente.

Candidata al consiglio comunale di Saronno con il Partito Democratico, Sasso si è distinta per il suo impegno concreto nel promuovere la giustizia sociale e l’inclusione. Il riconoscimento sottolinea la coerenza tra il suo percorso personale e le finalità della rete che l’ha scelta.

“Sono molto orgogliosa di essere stata scelta tra le 8 persone candidate sostenute dal Forum Disuguaglianze e Diversità. È un riconoscimento che valorizza un impegno concreto, portato avanti in questi anni sul territorio, in particolare sui temi dell’inclusività e della giustizia sociale. Mi sono impegnata per far entrare il mio Comune nella rete Ready, ho organizzato il primo Pride cittadino e costruito collaborazioni solide tra amministrazione e associazioni che si occupano di diritti e inclusione. Con il festival Generazione Zero ho voluto creare un momento di confronto reale con i giovani, parlando con loro – e non solo di loro – su un tema cruciale come il lavoro. Questo sostegno mi dà ancora più forza per continuare su questa strada, con impegno e responsabilità”, ha dichiarato Lucy Sasso.

La campagna Facciamo Eleggere ha sostenuto negli anni oltre 50 candidature in tutta Italia, contribuendo alla nascita di una rete politica e civile attenta ai bisogni delle persone e dei territori. Quest’anno, oltre a Lucy Sasso, sono stati selezionati altri sette candidati in comuni come Genova, Matera, Ravenna e Taranto. Si tratta di uomini e donne provenienti da esperienze civiche e politiche diverse, ma uniti dalla volontà di contrastare le disuguaglianze e promuovere politiche locali partecipate e inclusive.

Come sottolineano i promotori del Forum Disuguaglianze e Diversità, “in questo momento di grande avanzata delle spinte autoritarie in tanti paesi, le elezioni locali sono strategiche per consentire l’emergere di una classe dirigente che provenga dalla società civile”. L’obiettivo è valorizzare l’esperienza e la competenza di chi ha già operato attivamente nella comunità, rafforzando la partecipazione dei cittadini e aprendo nuovi spazi di confronto tra istituzioni e movimenti sociali.

