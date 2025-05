Sport

SARONNO – Grande soddisfazione e un record italiano per gli atleti Osa Saronno, che hanno raggiungo un tempo da urlo per la staffetta 4×100 ai Cds regionali di Busto Arsizio. Con 40.12, infatti, il quartetto composto da Felipe Bullani, Filippo Cappelletti, Emanuele Trento e Mattia Antonietti va a riprendersi il record italiano per la categoria Promesse, già staccato nel 2023.

Un tempo notevole, ottenuto con due nuovi innesti in staffetta (Felipe e Filippo) che testimonia ancora una volta il livello altissimo del comparto velocità della Osa, che al momento è in testa a livello europeo nella categoria U23.

(foto di Fidal Lombardia: da destra: Bullani, Cappelletti, Trento, Antonietti)