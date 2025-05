Città

SARONNO – I genitori saronnese lanciano un appello al Comune in merito all’organizzazione del centro estivo previsto per quest’anno, sollevando preoccupazioni per le nuove modalità di accesso al servizio. In una lettera aperta, evidenziano i limiti posti dal regolamento e chiedono una soluzione che possa rispondere ai bisogni delle famiglie.

Ecco il testo integrale della loro segnalazione:

“Buonasera,

siamo genitori di una scuola statale saronnese. Come ogni anno, la scuola statale ‘chiude’ a fine giugno e, come ogni anno, l’istituzione del Comune di Saronno Zerbi si occupa dei suoi bimbi.

Quest’anno però ci sono 2 grosse novità nei requisiti rispetto almeno ai 2 anni precedenti: numero massimo di 100 bambini ed entrambi i genitori lavoratori.

Per fortuna a Saronno i bambini in età da scuola d’infanzia sono ben più 100. E purtroppo per ‘genitore non lavoratore’ vengono incluse anche quelle mamme che sono in congedo di maternità (quindi che hanno appena dato al mondo dei piccoli saronnesi) sia quelle mamme che sono in gravidanza (quindi pronte a dare alla luce dei piccoli saronnesi).

Le domande di iscrizione terminano il 22 maggio e la scuola estiva inizierà il 1 luglio.

Confidiamo che si trovi quanto prima una soluzione per i piccoli saronnesi e i loro genitori.”

Nel messaggio, i genitori sottolineano in particolare due aspetti ritenuti critici: il limite massimo di 100 iscritti (l’anno scorso il servizio era stato così usato e apprezzato da essere attivato in due istituti) e l’obbligo che entrambi i genitori siano lavoratori. A preoccupare è soprattutto la scelta di considerare come “non lavoratrici” anche le madri in maternità o in gravidanza, una condizione che, secondo i firmatari, rischia di penalizzare proprio le famiglie che avrebbero maggiore bisogno di supporto in questo momento.

Con l’iscrizione che si chiude mercoledì 22 maggio e l’avvio previsto per lunedì 1 luglio, le famiglie chiedono al Comune un ripensamento urgente dei criteri, in nome dell’inclusione e della cura verso i più piccoli.

L’auspicio espresso dai genitori è chiaro: “Confidiamo che si trovi quanto prima una soluzione per i piccoli saronnesi e i loro genitori”.

