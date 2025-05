Softball

RESCALDINA – Le Bulls Rescaldina strappano un pareggio nella sfida contro l’Iren Avigliana Rebels Reale Mutua, al termine di una giornata intensa valida per la quinta del campionato di Serie A2 softball. Una vittoria per parte (5-11 e 1-0 i parziali) che consente alle varesotte di muovere la classifica, dove ora si trovano appaiate a quota 300 insieme al Collecchio Softball.

Nel Girone A, a fare notizia è la prima sconfitta stagionale del Lacomes New Bollate (foto), battuto in gara due dal Voden Medical Legnano (0-1) dopo essersi imposto in gara uno per 4-0. Le legnanesi si portano così al secondo posto in classifica, mentre Bollate resta in vetta ma con il primo stop stagionale.

Importante doppietta per il Collecchio Softball che, superando l’Asd Supramonte (2-0 e 4-3), lascia l’ultima posizione proprio alla squadra sarda, ora fanalino di coda.

Nel Girone B prosegue il dominio delle imbattute Azzanese Softball e Castionese, entrambe protagoniste di un’altra doppietta: Azzanese supera due volte le Nuove Pantere Lucca (2-0 e 2-0), mentre la Castionese travolge Stars Ronchi con due nette affermazioni (11-1 e 12-6).

Si dividono la posta in palio, infine, Lupi Auto Fiorentina e Dalmine LS Crocetta. Gara uno va alle emiliane (4-3 all’ottavo inning), ma le toscane reagiscono e pareggiano i conti con un netto 8-1 in gara due.

Classifica dopo la 5ª giornata

Girone A:

Lacomes New Bollate** 875 (7-1), Voden Medical Legnano 700 (7-3), Iren Avigliana Rebels Reale Mutua**** 667 (4-2), Bulls Rescaldina e Collecchio Softball 300 (3-7), ASD Polisportiva Supramonte** 250 (2-6)

Girone B:

ASD Azzanese Softball*** 1000 (7-0), Castionese**** 1000 (6-0), Nuove Pantere Lucca** 500 (4-4), Lupi Auto Fiorentina*** 286 (2-5), Stars Ronchi** 250 (2-6), Dalmine LS Crocetta 200 (2-8)

(numero di partite disputate differenziato per ogni squadra)

15052025