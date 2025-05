Groane

SOLARO – Un’ondata di affetto e vicinanza ha raggiunto in queste ore la famiglia di Francesco Caronno, già sindaco del paese per tre mandati, scomparso nei giorni scorsi. Numerosi cittadini stanno esprimendo il proprio cordoglio, segno tangibile del legame profondo che l’ex primo cittadino aveva saputo costruire con la comunità solarese nel corso della sua lunga attività pubblica e sociale.

A ricordarlo sono non solo le istituzioni, ma anche tante persone comuni che lo hanno conosciuto, incontrato, stimato. “Con lui se ne va un pezzo della storia di Solaro” è una delle frasi che più spesso in queste ore viene pronunciata da chi ha voluto lasciare un pensiero alla famiglia. Una frase che ben riassume il valore umano e istituzionale del suo impegno. “Questo vale per lui che ha ricoperto per anni cariche istituzionali ma, in generale, vale per tutti gli anziani perché quando muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca”.

La famiglia Caronno ha voluto ringraziare “quanti in queste ore hanno espresso la propria vicinanza e il proprio affetto. Un gesto di riconoscenza che testimonia il legame vivo tra Francesco Caronno e la sua Solaro”.

I funerali si terranno venerdì 16 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale.

