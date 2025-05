Solaro

SOLARO – Domenica 18 maggio alle 15:30, al comune di Solaro in via Mazzini 60, sarà proiettato il docufilm “Roma Mamma Gatta“, diretto da Gaetano Amalfitano. L’iniziativa è a cura dell’ufficio Diritti Animali con il patrocinio del Comune di Solaro e della Pro Loco Solaro.

Il film racconta la realtà delle colonie feline della Capitale, con testimonianze delle gattare dell’Azalea, della Piramide, del Cimitero Acattolico, di Piazza Vittorio, dell’Oasi di Porta Portese e molti altri luoghi simbolici. Non mancano contributi di operatori sanitari e volontari, tra cui Monica Cirinnà, Edgar Meyer, Eugenia Natoli, Carla Rocchi e Maurilia Amoroso, insieme ai gatti di Elena Chertizza, Stefano Ariosto, Angela Averna e altri.

“Questo docufilm dedicato alle celeberrime colonie feline romane: un emozionante viaggio attraverso la capitale, approfondendo la realtà dei gatti liberi di Roma, patrimonio bioculturale della città. Le colonie sono state raccontate con sensibilità del regista Gaetano Amalfitano. Sono felice di aver assistito alla proiezione di questo affresco, che fotografa alla perfezione la situazione dei gatti liberi a Roma. A tratti poetico e commovente, a tratti crudo nel mostrare le ansie di chi ogni giorno si occupa di loro. “Roma Mamma Gatta” sottolinea la concretezza ma anche i sogni delle gattare/i delle associazioni animaliste, eroi quotidiani di una silenziosa battaglia di civiltà. Un docufilm davvero interessante che merita di essere visto anche nelle scuole. Avrete modo di sapere anche delle nostre colonie feline solaresi”, così commentano gli organizzatori.

Le musiche sono di Theo Allegretti. Chi volesse assistere, è gradita la prenotazione via mail: [email protected].

