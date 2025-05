Groane

SOLARO – I lavoratori alzano la voce: “Vogliamo un contratto integrativo che riconosca dignità e diritti”

Sabato 17 maggio, sciopero di 8 ore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Mc Donald’s Milano con un presidio in Piazza Duomo dalle 11 alle 14 proclamato da Filcams Cgil Milano, Fisascat Cisl Milano e Uiltucs, a livello provinciale.

La protesta – in coordinamento con quella nazionale che ha visto nelle scorse settimane scioperare migliaia di lavoratrici e lavoratori di tutte le provincie italiane – nasce dal persistente rifiuto della multinazionale e di alcuni licenziatari a sedersi al tavolo con i sindacati per definire un contratto integrativo aziendale di gruppo, richiesto da tempo a livello nazionale e territoriale.

Un contratto di secondo livello – previsto dal CCNL della Ristorazione, rinnovato il 5 giugno 2024 – rappresenta uno strumento essenziale per migliorare salari, tutele e condizioni di lavoro per oltre 4.000 dipendenti diretti di McDonald’s Company e circa 31.000 lavoratori dei franchising.

McDonald’s è oggi il principale datore di lavoro della ristorazione commerciale in Italia nonché tra le azienda del fast food al mondo di maggior fatturato. Eppure, migliaia di lavoratrici e lavoratori continuano a operare con condizioni economiche e normative inferiori a quelle garantite in altre realtà del settore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09