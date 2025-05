Cronaca

RHO – Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente del monopattino: è morto così, nel tardo pomeriggio di oggi, un uomo di 62 anni residente a Rho. La tragedia si è consumata all’altezza del civico 4 di via Risorgimento.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 17 il sessantaduenne, cittadino di origine egiziana, era alla guida del suo monopattino elettrico quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autoarticolato in transito. L’impatto è stato fatale: i soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nessun conseguenza grave per l’autista del camion, un uomo di 54 anni, trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti. Non avrebbe riportato traumi evidenti.

A supporto dei sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho, che hanno messo in sicurezza l’area, e gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

