Città

SARONNO – Un pomeriggio dedicato all’arte, alla memoria locale e alla musica, nella cornice della chiesa di San Giacomo. Domenica 18 maggio alle 16:30, nella chiesa di San Giacomo in via Legnani a Saronno, si terrà la presentazione del primo “quaderno di Chiese Aperte“, dedicato ad Ambrogio Legnani e della sua bottega a Saronno.

All’evento interverranno gli autori del volume: Marina Dell’Omo, Stefania Bossi, Carlo Mariani, Federica Bruschi e Andrea Germi. A moderare sarà Laura Aceto. La serata sarà arricchita da un intervento musicale della violinista Isabella Scalera.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio delle istituzioni locali.

(foto archivio: la chiesa di San Giacomo)

