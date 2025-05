Basket

CISLAGO – Vittoria pesantissima in trasferta per il Cistellum Basket Cislago, che nella serata di martedì 13 maggio ha conquistato gara 2 della semifinale di Divisione Regionale 1 – girone Ovest B. Sul parquet del Basket Club Arlunese, i ragazzi cislaghesi si sono imposti con autorità col punteggio di 87-77, pareggiando così la serie e portandola a gara 3.

Una prova corale di grande intensità, con la squadra sempre avanti nel punteggio, a eccezione di un brevissimo momento in cui gli avversari hanno messo il naso avanti di un punto. È proprio in quel frangente che i giocatori del Cistellum hanno mostrato solidità mentale, ricompattandosi subito e riprendendo in mano l’inerzia del match. Fondamentale, ancora una volta, il supporto del pubblico: tantissimi tifosi cislaghesi hanno seguito la squadra anche in trasferta, riempiendo il palazzetto di Arluno con un tifo assordante che ha accompagnato i giocatori per tutta la gara. “Non abbiamo più aggettivi per descrivere il nostro pubblico”, hanno commentato dal club.

Ora un momento di meritato riposo, poi di nuovo in palestra per preparare l’attesissima gara 3, decisiva per l’accesso alla finale.

(foto: tifosi del Cistellum ad Arluno)

