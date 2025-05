iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 17 maggio 2025 torna uno degli eventi più attesi della primavera castiglionese: “Tra Arte e Degustazione”, giunto alla sua XIII edizione, animerà il centro storico a partire dalle 18 con un ricco programma tra gusto, cultura e musica.

La manifestazione, promossa dal Comune di Castiglione Olona e dalla Pro loco, coinvolgerà l’intero borgo – conosciuto come “Isola di Toscana in Lombardia” – in un suggestivo percorso che, partendo da piazza Garibaldi, accompagnerà i visitatori fino al Castello di Monteruzzo.

Lungo il percorso, dopo aver acquistato il bicchiere e le consumazioni presso uno dei due stand Pro Loco, sarà possibile degustare vini pregiati di 26 cantine italiane, abbinati a una decina di proposte gastronomiche selezionate per esaltare ogni assaggio. Il tutto sarà arricchito da eventi artistico-musicali in vari punti del borgo.

Vista la crescente partecipazione, anche quest’anno l’evento si espanderà fino al parco del castello, garantendo spazi più ampi per accogliere il pubblico in sicurezza e comfort.

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 19 in centro storico, alla presenza delle autorità locali e dei presidenti delle associazioni coinvolte.

In occasione dell’evento, i musei cittadini – Museo Branda Castiglioni, Museo Arte Plastica (Map) e Museo della Collegiata – resteranno aperti fino alle 21, con ultimo ingresso alle 20.30, offrendo ai partecipanti l’occasione di una visita serale esclusiva.

Alle 19, con replica alle 20.15, presso l’ex Sala Consiliare andrà in scena il reading teatrale “Il Viaggio di Vino: la vera storia di Re Barolo e Regina Barbera”, scritto e interpretato da Giovanni Ardemagni, per aggiungere anche un tocco di narrazione e teatro alla serata.

