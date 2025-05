Politica

SARONNO – “C’è un grande bisogno di buon senso”: con queste parole Raffaele Cattaneo, sottosegretario di Regione Lombardia e membro della Direzione nazionale di Noi Moderati, ha aperto il suo intervento all’incontro che si è tenuto ieri, giovedì 15 maggio, all’Azzi Point, spazio elettorale del candidato Rienzo Azzi.

Davanti a sostenitori e simpatizzanti della coalizione di centrodestra, Cattaneo ha ribadito l’importanza di superare le logiche di contrapposizione estrema che, secondo lui, hanno segnato il dibattito politico degli ultimi anni. “Serve tornare a cercare soluzioni con pazienza e concretezza, partendo dai bisogni reali delle persone” ha sottolineato.

Un intervento che ha avuto al centro il sostegno convinto alla candidatura a sindaco di Rienzo Azzi, figura con cui Cattaneo ha condiviso l’esperienza in Consiglio regionale dal 2010 al 2013. “Lo conosco da tempo – ha raccontato – ed è esattamente il profilo di sindaco ideale: pacato, gentile, dialogante ma determinato, esperto e competente. Sono certo che saprà rilanciare il ruolo strategico di Saronno come snodo tra Milano, Varese, Como e la Brianza”.

Cattaneo ha poi annunciato il contributo concreto di Noi Moderati alla coalizione, con la presenza di due candidati inseriti nella lista di Forza Italia: Patrizia Gregoris, infermiera professionale e imprenditrice, e Federico Pincione, giovane avvocato. “Vogliamo costruire anche a Saronno – ha spiegato – una presenza civica e politica stabile, come già avviene a Uboldo, Gerenzano e Cislago, lavorando insieme a Dario Ceriani”.

L’incontro si è chiuso con un appello al voto: “Invito tutti a sostenere Rienzo Azzi e i nostri candidati al Consiglio comunale. Per quanto mi riguarda – ha concluso Cattaneo – sono pronto a mettere a disposizione esperienza e ruolo istituzionale per il rilancio della mia città”.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09