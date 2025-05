Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Abbiamo approvato gli schemi del rendiconto in Giunta lo scorso 30 aprile. Tali schemi devono stare depositati 20 giorni, dopodiché potrà essere convocato il consiglio comunale”.

E’ la replica dell’Amministrazione comunale alle accuse arrivate della Lega.

“Siamo arrivati ad approvarlo il 30 perché in aprile abbiamo avuto un problema con il server (vecchio e mai aggiornato negli ultimi quindici anni) che per giorni non ha consentito di lavorare alla preparazione del bilancio. L’acquisto del nuovo server e trasferimento dati ci ha fatto perdere oltre due settimane. Per rassicurare tutti, tutto questo è già stato comunicato al prefetto ben prima di questa nuova polemica – polemica curiosa, considerando che negli ultimi cinque anni il consolidato è stato approvato nei tempi praticamente solo quando è arrivata proroga per Covid”.

