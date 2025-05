Cogliate

COGLIATE – Debutto importante per la compagnia “Artisti Vagabondi”, che sabato 17 maggio porterà sul palco del teatro Ferraroli “Gemello per caso”, la sua terza commedia inedita. Lo spettacolo, alla sua prima rappresentazione assoluta, andrà in scena alle 21 nello spazio teatrale di piazza Giovanni XXIII a Cogliate.

La regia è di Federico Reforgiato, mentre sul palco figureranno Giorgio Gerardi, Sara Castellan, Kiyron Neviani e Stefania Memeo, per cui sarà lo spettacolo di esordio nella compagnia.

“Siamo emozionati e allo stesso tempo ansiosi di scoprire se questo nostro nuovo lavoro – commentano dalla compagnia – Si tratta del primo scritto a 4 mani, con l’esordio di Giorgio Gerardi in questa veste.”

