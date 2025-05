Cogliate

COGLIATE – Ancora una discarica abusiva scoperta alla periferia del paese, tra la vegetazione. L’ennesimo episodio di abbandono indiscriminato di rifiuti si è verificato in una zona verde del territorio comunale, dove ignoti hanno lasciato sacchetti colmi di immondizia indifferenziata.

A rendere ancora più sconcertante la situazione è un dettaglio emerso durante il sopralluogo: tra i rifiuti sono state trovate anche delle lucette di Natale, probabilmente smaltite dopo le festività e mai conferite correttamente. La vicenda è stata segnalata da alcuni cittadini sui social, dove non sono mancate critiche e commenti di sdegno per l’ennesimo gesto incivile ai danni dell’ambiente. In molti chiedono controlli più serrati e sanzioni più efficaci contro chi abbandona rifiuti nel verde.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: le luci di Natale abbandonate nel verde a Cogliate)

16052025