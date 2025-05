Politica

SARONNO – Sabato 17 maggio, alle 21 al Salone dei Congressi dell’Istituto Padre Monti, in via Legnani Paolo Del Debbio condurrà una serata dedicata al tema della sicurezza, con un focus particolare su Saronno e su come restituire vitalità alla città.

Durante la serata, Del Debbio, noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo, intervisterà Stefano Dambruoso, magistrato italiano noto per la sua attività nella lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata. Ha operato alla Procura di Milano, conducendo importanti indagini su cellule jihadiste e ottenendo arresti rilevanti prima dell’11 settembre 2001. Ha collaborato anche con organismi internazionali, tra cui l’Onu, come esperto giuridico sul terrorismo e la criminalità organizzata; Carmine Abagnale, ex sostituto commissario della polizia di stato con oltre 40 anni di servizio, durante i quali ha lavorato in vari uffici, tra cui la Digos di Milano, e ha ricevuto una medaglia d’oro al merito di servizio. Ha ricoperto ruoli significativi in ambito sindacale e civile, fondando il Sindacato Autonomo di Polizia e l’Associazione Poliziotti Italiani. Attualmente, è Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Milano e continua a promuovere iniziative per la sicurezza e la legalità.

“Saronno per essere sicura – spiegano gli organizzatore – non basta sia presidiata da forze dell’ordine, telecamere, dissuasori, prevenzione, ma occorre anche che ritorni ad essere, viva, vissuta, animata da cittadini, lavoratori, associazioni, giovani e anziani”.

Di questo aspetto parlerà Carlo Antonio Mazzola, già consigliere comunale di Saronno per dieci anni, nonché ex capogruppo e coordinatore cittadino di Forza Italia e oggi consigliere comunale a Sona (VR), con esperienze e consulenze di eventi speciali.

Ci sarà spazio anche per domande e interviste dal pubblico.

Le conclusioni saranno affidate a Rienzo Azzi, candidato sindaco di Saronno per il centrodestra unito, che illustrerà il programma “affinché si possa tornare a girare per Saronno, di giorno e di notte, dappertutto , senza paura”.

Ai primi 100 partecipanti che entreranno in sala sarà omaggiato un libro: “In nome della libertà – La forza delle idee di Silvio Berlusconi” oppure “Le dieci cose che ho imparato dalla vita”.

