Eventi

SARONNO/SARONNESE – Dal convegno sulla disabilità a Cislago ai laboratori creativi e alle visite guidate a Saronno, passando per mercatini, eventi primaverili e concerti, il fine settimana del 17 e 18 maggio si anima tra impegno sociale, cultura e divertimento per tutte le età nei comuni del territorio.

Venerdì 16 maggio

CISLAGO – Dalle 20.30, all’auditorium L’angolo dell’arte” di via Stazione, convegno dal titolo “Cosa faccio? Manuale d’uso per i servizi alla disabilità”. L’iniziativa è organizzata da Il Granello Don Luigi Monza, Cooperativa Sociale con il patrocinio di ATS Insubria e dell’Ambito territoriale di Saronno.

Sabato 17 maggio

SARONNO – Dalle 8 alle 18, in piazzetta Schuster, l’associazione Saronno Point ODV sarà presente con un gazebo per “Libri in piazza”. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a sostegno delle attività svolte dall’associazione, informazioni all’e-mail [email protected].

CERMENATE – Torna la nuova edizione della “Fiera del Vino” al centro sportivo di via Montale 1. I visitatori avranno la possibilità di incontrare più di 40 produttori di vino e fare degustazioni, informazioni al sito internet www.fieradelvino.it.

SOLARO – Dalle 10 alle 18, nelle location di via Mazzini e villa Borromeo, si terrà la “Festa di Primavera” promossa dalla Proloco in collaborazione con i commercianti di Solaro, i mercatini di Air e il patrocinio del Comune. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

SARONNO – Dalle 15.30, al museo della ceramica G.Gianetti di via Carcano 9, “Dripping Time!”: laboratorio decorazione piastrella di ceramica. Informazioni all’e-mail [email protected].

SARONNO – Dalle 15.30 tornano le visite guidate alla chiesa di San Francesco. Le guide volontarie di “Cantastorie” saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.cantastoriesaronno.it.

Domenica 18 maggio

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato.

SARONNO – Dalle 21, alla chiesa di san Francesco, concerto sinfonico corale dedicato a Mozart e Respighi. Dettagli al sito internet www.comune.saronno.va.it.