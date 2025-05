SARONNO – Serie A1 di softball, domani lo scontro al vertice fra Inox Team Saronno, e la capolista Mkf Bollate.

Sabato 17 maggio, a partire dalle 17, nell’impianto sportivo di via De Sanctis la Inox Team Saronno ospiterà il Mkf Bollate. L’occasione sarà il doppio incontro clou dell’8° turno di andata del campionato di Serie A1 softball, che metterà di fronte le formazioni che occupano i primi due posti in classifica.

Il tecnico Willy Pino saronnese alternerà in pedana la lanciatrice italo-americana Christina Toniolo (foto) e la statunitense Taylor Caudill, le quali metteranno in campo la grinta che fino ad oggi le ha contraddistinte. Sia Saronno che Bollate sono reduci da un pareggio, risultati che hanno accorciato di fatto la classifica del campionato di Serie A1, ricordiamo che tutti i primi incontri sono validi per la qualificazione alla final four di Coppa Italia, che si delineerà al termine della regular season.