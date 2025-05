Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Si sono subito attivati gli agenti della polizia locale di Venegono Superiore, questa mattina, venerdì 16 maggio, per avviare le indagini su un grave episodio di effrazione scoperto nella chiesa di Santa Maria. Ignoti si sono introdotti all’interno del luogo di culto causando diversi danni: sono stati forzati alcuni accessi, rotti vasi e danneggiato il tabernacolo, con l’evidente intento di aprirlo. L’intervento della polizia locale è scattato immediatamente dopo la segnalazione, con l’obiettivo di risalire ai responsabili e raccogliere testimonianze utili.

Gli autori del gesto hanno anche sottratto la pisside, ovvero il contenitore delle ostie consacrate, e le ostie stesse sono state trovate sparse a terra. Inoltre, sono stati tentati altri accessi nella zona delle sacrestie, che però non sono stati portati a termine. Mercoledì mattina alle 8.30 sarà celebrata una messa riparatrice.

Qualche mese fa toccò al Santuario di Saronno ignoti si introdussero nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, trafugando le corone della statua della Madonna e del Bambino Gesù, oltre a un calice e un ostensorio. Il furto, avvenuto nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre 2024, ha profondamente colpito la comunità locale, non solo per il valore materiale degli oggetti rubati, ma soprattutto per il loro significato simbolico e affettivo . In risposta, il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ha celebrato una messa di riparazione l’8 dicembre, durante la quale l’ex prevosto monsignor Angelo Centemeri ha donato il calice della sua ordinazione, un gesto che ha commosso i fedeli presenti .

