“Il dispiacere è grande – si legge nella nota diffusa dal gruppo politico – perché la situazione si sarebbe potuta evitare. Il Cai ha mostrato disponibilità e ha persino offerto un investimento diretto per sistemare e certificare la struttura. Ma, nonostante le promesse ricevute, tutto è rimasto fermo”. Fratelli d’Italia punta il dito contro la gestione dell’amministrazione uscente, accusata di “vantarsi dei fondi disponibili e degli interventi realizzati sugli impianti sportivi, ignorando però le difficoltà reali delle associazioni”.

Nella dichiarazione si fa riferimento anche ad altri casi emblematici, come le difficoltà affrontate dall’Fbc Saronno, costretto a giocare più volte fuori città, “il caso vermi, il caso corvi, il campo non seminato, il campo dimenticato” e dal rugby locale. “Evidentemente non basta avere risorse – prosegue Fratelli d’Italia – se poi si governa senza ascoltare. Il vero problema è l’assenza di collaborazione e il mancato dialogo con chi, da anni, anima lo sport saronnese con passione e competenza“.

Il partito annuncia l’impegno, in caso di elezione, a lavorare da subito con Cai per trovare una soluzione. Obiettivo: riportare la parete di arrampicata all’uso come richiesto nella lettera aperta dell’associazione. “Non è accettabile che una struttura pubblica resti inutilizzata per mancanza di volontà politica. Se chiamati ad amministrare, ci attiveremo subito per risolvere il problema e si danno risposte”.

E conclude con una stoccata: “In questi giorni di campagna elettorale siamo stati un po’ impegnati e ci siamo sicuramente persi nel web la risposta dell’ex assessore ora candidato Gabriele Musarò. Strano perchè la lettera aperta circola da diversi giorni ma siamo certi che colmerà questa lacuna presto. Non vorremmo mai si confermasse, per l’ennesima volta, come la coalizione uscente non abbia saputo ascoltare e neanche rispondere alla città”.

(foto archivio)

