SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 15 maggio, spiccano fatti di cronaca drammatici come l’investimento di una 14enne sui binari e uno scontro mortale a Rho. Al centro dell’attenzione anche la gestione del centro estivo per l’infanzia a Saronno, un’esercitazione di protezione civile in piazza Cadorna e una toccante storia di salvataggio a Venegono.

Una ragazzina di 14 anni è stata investita da un treno a Cesano Maderno: è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, mentre Trenord ha segnalato ritardi e cancellazioni.

A Saronno preoccupa la decisione sul centro estivo per l’infanzia comunale, che accetterà solo 100 bambini, escludendo quelli con madri in maternità: i genitori hanno lanciato un appello.

Un uomo di 62 anni è morto a Rho dopo un violento scontro tra il suo monopattino e un tir: l’incidente si è verificato lungo la statale del Sempione.

In piazza Cadorna a Saronno si è tenuta un’esercitazione di protezione civile con simulazione di allarme, risultata ben riuscita e seguita con interesse da cittadini e autorità.

A Venegono, un giovane allocco è stato salvato grazie all’intraprendenza di Samuele e al pronto intervento della polizia locale, in una storia che ha commosso il paese.

