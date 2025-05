Città

SARONNO – Un viaggio straordinario su due ruote per rinsaldare il legame tra due città gemellate: è questo lo spirito che animerà la nuova edizione, la sesta, della pedalata Challans-Saronno, in partenza venerdì 23 maggio dalla cittadina francese della Vandea e in arrivo nella città degli amaretti domenica 1 giugno.

Un gruppo di ciclisti – uomini e donne accomunati dalla passione per l’avventura e dalla voglia di condividere un’esperienza unica – affronterà dieci tappe su un percorso che oscilla dai 100 ai 140 chilometri giornalieri. Un itinerario che attraverserà la Francia privilegiando, dove possibile, strade secondarie e ciclabili immerse nella natura, per poi superare l’impegnativo Massiccio Centrale e infine varcare il confine italiano attraverso il suggestivo Colle del Moncenisio.

Tra i protagonisti della spedizione ci sarà anche il vicesindaco di Challans, segno concreto del forte legame istituzionale che unisce le due città. I ciclisti francesi e italiani saranno seguiti da due veicoli di appoggio, fondamentali per l’assistenza meccanica e la logistica dei rifornimenti lungo il cammino.

Le tappe previste toccheranno Cerizay, Chauvigny, Issoudun, Nevers, Paray-le-Monial (Hautefond), Meximieux (Pérouges), Chambéry, Lanslebourg, Valuso e infine Saronno, dove l’arrivo sarà un momento di festa per tutti

Impossibile non citare il motore di questa iniziativa: Mosè Banfi, veterano di queste avventure ciclistiche, insostituibile e prezioso accompagnatore e, soprattutto, organizzatore instancabile. È lui il “deus ex machina” che, con passione e competenza, continua a rendere possibile un progetto tanto ambizioso quanto coinvolgente. Non resta che fare un grande in bocca al lupo a questi ardimentosi ciclisti, ambasciatori a pedali dell’amicizia tra Saronno e Challans.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09