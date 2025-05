Cronaca

LAZZATE – Mattinata movimentata a Lazzate, dove intorno alle 8.20 di oggi si è verificato un incidente stradale con ribaltamento di un’auto in via Vittorio Emanuele, nei pressi del confine con Rovellasca e vicino all’ingresso dell’autostrada Pedemontana.

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono intervenuti in breve tempo due ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto riferito da Areu – Agenzia regionale per l’emergenza e urgenza, nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: due giovani di 21 e 22 anni e una donna di 52 anni.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. A causa dell’intervento e dei rilievi, la strada è stata parzialmente chiusa, con rallentamenti e code nella zona.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso in Pedemontana)

16052025