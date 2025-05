Città

Saronno – Una mattinata intensa e carica di significato ha visto protagonisti centinaia di studenti degli istituti scolastici saronnesi, che hanno avuto l’opportunità di incontrare la dottoressa Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

L’evento, promosso dal Comune di Saronno, in collaborazione con l’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli e l’Itc G. Zappa, si è rivelato un prezioso momento di riflessione e confronto sui temi della legalità e dell’impegno civile.

Ad accogliere la magistrata a nome della comunità saronnese è stata la Commissaria Straordinaria, dottoressa Antonella Scolamiero, che ha sottolineato il valore formativo di simili iniziative per la crescita culturale e civica dei giovani.

Durante l’incontro, la dottoressa Frustaci ha condiviso la sua esperienza professionale nella lotta alla criminalità organizzata, evidenziando quanto sia fondamentale educare le nuove generazioni alla cultura della legalità, affinché imparino a schierarsi sempre dalla parte giusta. “Parlare ai ragazzi – ha dichiarato – significa seminare consapevolezza, fiducia nello Stato e senso di responsabilità”.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio percorso di sensibilizzazione che vedrà un momento significativo il prossimo 23 maggio, quando le scuole e le realtà associative cittadine scenderanno in strada per la tradizionale Marcia della Legalità, in memoria delle vittime delle mafie e in difesa dei valori democratici.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09