Groane

Andrea Monti e degli attacchi e insulti al consigliere Di Paolo è intervenuto il CERIANO – LAZZATE – Sulla vicenda della lettera recapitata ade degli attacchi e insulti al consigliereè intervenuto il Partito Democratico di Monza Brianza con una nota.

“Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione, ancor di più quando si manifesta in modo vile attraverso l’anonimato.

Per questo come Partito Democratico Monza e Brianza esprimiamo solidarietà anche al Sindaco di Lazzate per gli insulti che sembrerebbero essere stati ricevuti tramite una lettera anonima.

Dispiace tuttavia constatare che, mentre noi ribadiamo con chiarezza questa condanna, la stessa non sia stata espressa da parte del centrodestra quando, pochi giorni fa, il consigliere provinciale Vincenzo Di Paolo è stato vittima di attacchi analoghi.

Anzi, in queste ore, alcuni esponenti della destra locale si sono affrettati ad attribuire alla sinistra una presunta matrice, preferendo alimentare un clima di sospetto e tensione invece di richiamare, con senso di responsabilità, a un abbassamento dei toni nel confronto pubblico.

Un richiamo forte al rispetto dell’avversario e alla dignità del dibattito democratico è arrivato invece dal Sindaco di Ceriano Laghetto Massimiliano Occa, che ha invitato tutti a ‘disarmare le parole’. È un appello che condividiamo e per il quale ringraziamo il Sindaco Occa.

La politica, tutta, ha il dovere di ritrovare la misura delle parole e tornare a occuparsi dei problemi reali dei cittadini: solo così si può restituire credibilità alle istituzioni e dignità al confronto democratico. Chi continua a soffiare sul fuoco della contrapposizione non solo tradisce il proprio ruolo istituzionale, ma si rende corresponsabile del degrado del dibattito democratico.”

