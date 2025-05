Città

SARONNO – È stata segnalata con dispiacere pomeriggio la carcassa della volpe che da tempo viveva nella zona di confine tra Saronno, Introini e Solaro. A notarla per primi sono stati alcuni automobilisti in transito lungo via Varese, abituati ormai alla sua presenza discreta sul ciglio della strada o mentre attraversava al calar del sole. Sono stati proprio loro a dare l’allarme alla polizia locale di Saronno, che, dopo il sopralluogo, ha allertato per competenza i colleghi del comando di Solaro.

Non aveva paura delle auto, si avvicinava spesso all’asfalto e camminava tra i fari e i rumori senza scomporsi. Proprio questa confidenza potrebbe esserle stata fatale: l’ipotesi più plausibile è che sia stata travolta da un veicolo nella notte, senza che l’automobilista potesse accorgersi o fermarsi in tempo.

La notizia ha suscitato rammarico tra i residenti e tra chi, ogni giorno, percorreva quel tratto di strada dove la volpe era diventata una presenza familiare. Non era raro vederla nei pressi di Saronno Sud o nelle campagne tra via Varese e la zona industriale attorno ad Introini. Il suo incedere lento e curioso era stato fotografato più volte e raccontato sui social.

La sua presenza testimoniava, durante gli anni del Covid e dopo “la sparizione” in quelli dei cantieri per la realizzazione delle tangenziali esterne della zona, il ritorno della fauna selvatica nei territori di cintura urbana, probabilmente favorita dalla vicinanza del Parco delle Groane.

