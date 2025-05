Cronaca

RESCALDINA – È arrivata la condanna definitiva all’ergastolo per Davide Fontana, accusato dell’omicidio dell’ex compagna Carol Maltesi, avvenuto l’11 gennaio 2022 a Rescaldina. Lo ha deciso ieri la Corte d’Appello di Milano nel processo di secondo grado bis, riconoscendo l’aggravante della premeditazione, come richiesto dalla Procura generale. In primo grado, Fontana – ex bancario – era stato condannato a 30 anni dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio. Successivamente, la Corte d’Appello aveva elevato la pena all’ergastolo, ma la Cassazione aveva imposto un nuovo processo d’appello proprio sulla questione della premeditazione, ora confermata.

Secondo le indagini, Fontana uccise Carol colpendola con 13 martellate alla testa e sgozzandola, dopo averle proposto di girare insieme un video a sfondo bondage per Onlyfans. La scena era stata commissionata da un falso profilo dietro cui si nascondeva lo stesso Fontana. Dopo il delitto, l’uomo aveva occultato il corpo in un congelatore per oltre due mesi, tentando poi di disfarsene abbandonandone i resti nel Bresciano. Nel frattempo, continuava a usare il cellulare della vittima per rispondere a messaggi e mantenere l’apparenza.

(foto: Carol Maltesi e Davide Fontana)

16052025