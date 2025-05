Comasco

LOMAZZO – Torna anche quest’anno la Giornata del verde Pulito, l’iniziativa regionale dedicata alla tutela dell’ambiente e alla cura del territorio, promossa da Parco Lura e Parco Sorgenti del Torrente Lura. Domenica 18 maggio 2025, cittadini, famiglie e volontari sono invitati a partecipare a una mattinata di impegno collettivo nei comuni del comasco attraversati dal Lura.

A Lomazzo, il ritrovo è fissato alle 8.30 in via della Traversa (magazzino comunale), da dove partirà l’attività di pulizia delle aree verdi urbane e periurbane. Ai partecipanti saranno forniti guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti. È consigliato un abbigliamento adeguato.

Numerose anche le altre località coinvolte nella giornata di domenica:

BREGNANO – ore 9, Museo delle api, via Prava

CARONNO PERTUSELLA – ore 14, via Verdi (angolo via Vivaldi)

CASSINA RIZZARDI – ore 8.30, via A. Monti n.21 (cortile magazzino comunale)

CERMENATE – ore 8.30, parchi comunali (Scalabrini, via Repubblica, Alfieri, via Caio Plinio, Cascina Lavezzari, Zerbi), in collaborazione con “Puliamo Cermenate”

GUANZATE – ore 9, piazza dei Partigiani

UGGIATE CON RONAGO – ore 9, due ritrovi: piazzale Europa (loc. Uggiate) e piazza della Chiesa (loc. Ronago)

Le attività si svolgono anche sabato 17 maggio in tre località:

CADORAGO – ore 14.30, area cani di via C. Cantù (parcheggio del Cimitero)

FALOPPIO – Loc. Camnago – ore 14.30, centro sportivo, via G. Verdi

FALOPPIO – Loc. Gaggino – ore 14.30, municipio, via A. Manzoni 1

L’iniziativa è sostenuta da Regione Lombardia, in collaborazione con enti locali e associazioni del territorio. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini in un gesto concreto per la salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione del verde pubblico.

Il programma completo è disponibile sui siti www.parcolura.it e www.parcosorgentilura.it. Per ulteriori informazioni: [email protected]

(foto archivio)

15052025