Cronaca

ROVELLO PORRO – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, venerdì, a Rovello Porro, dove intorno alle 15.30 una donna di 80 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta dalla bicicletta in via Vanni Rossi.

L’allarme è stato lanciato e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, attivata dalla centrale operativa Areu. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Cantù, che si sono occupati dei rilievi.

La missione di soccorso era ancora in corso al momento dell’ultima comunicazione, ma le condizioni della donna non sembrano critiche. Sarà trasportata in ospedale per accertamenti.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza sul territorio)

16052025