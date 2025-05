Politica

SARONNO – Rafforzare la rete dei servizi sanitari locali, valorizzando il ruolo dell’Ospedale di Saronno e promuovendo una collaborazione più efficace con Regione Lombardia. È questa la proposta della candidata sindaca alla città di Saronno Ilaria Pagani, in ambito sanitario presentata oggi in occasione dell’incontro pubblico che ha visto la partecipazione del Senatore Alessandro Alfieri e del consigliere regionale Samuele Astuti.

Una proposta – quella di Pagani – che mira a superare la frammentazione esistente attraverso un sistema sanitario più integrato e più vicina alle persone, in grado di conciliare le esigenze del territorio con i grandi cambiamenti in atto nel sistema regionale.

L’Ospedale di Saronno rappresenta un presidio fondamentale per un’ampia area che comprende quattro province. La forte mobilitazione cittadina, che ha raccolto oltre 1.000 firme, è la dimostrazione quanto sia sentita la necessità di mantenere questa struttura strategica per il benessere della comunità. Secondo Pagani, l’Ospedale deve garantire una serie di prestazioni fondamentali: un pronto soccorso in grado di rispondere tempestivamente alle emergenze sanitarie – anche in collaborazione con i grandi ospedali regionali – affiancato da servizi essenziali come il centro trasfusionale, la cardiologia, la rianimazione, la chemioterapia, la riabilitazione e un pronto soccorso ginecologico.

Allo stesso tempo, la prevenzione deve essere un pilastro per la sanità locale. Il programma prevede un’offerta strutturata di visite specialistiche e la promozione di percorsi di screening regolari e accessibili.

Un altro punto centrale è la tutela della maternità, attraverso un percorso nascita sicuro che garantisca qualità e continuità nell’assistenza alle future mamme.

Sul fronte della salute mentale, il progetto della candidata prevede il potenziamento della rete dei servizi territoriali, in stretta collaborazione con realtà istituzionali e associative. Saranno promossi incontri di sensibilizzazione per ridurre lo stigma legato ai disturbi psicologici e verranno attivate misure per garantire un accesso rapido ai servizi di supporto, in un’ottica di presa in carico precoce e inclusiva.

Per quanto riguarda la gestione delle patologie croniche, si intende proseguire e rafforzare la sinergia tra i medici di medicina generale e la Casa della Comunità, al fine di migliorare l’efficacia e la continuità della presa in carico dei pazienti più fragili.

Tra le proposte più innovative figura la promozione della Casa dei Medici di Medicina Generale. Si tratta di uno spazio condiviso dedicato ai medici di medicina generale, concepito per favorire il lavoro in équipe, la condivisione delle risorse e la riduzione del carico burocratico, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di cura per i pazienti e rendere il territorio più attrattivo per i giovani professionisti della sanità.

Parallelamente, l’amministrazione comunale dovrà svolgere un ruolo attivo nella promozione della salute e nella diffusione di stili di vita sani. Le azioni previste includono percorsi educativi sull’alimentazione (scuole di cucina e mense scolastiche attente alla qualità), la promozione del movimento attraverso percorsi vita, attività sportive con le associazioni locali, eventi aperti alla cittadinanza e l’incoraggiamento all’uso della bicicletta e del cammino.

Infine, il progetto del grande Ospedale della Malpensa, che prevede un investimento di 440 milioni di euro e una funzione a vocazione regionale e nazionale, solleva importanti interrogativi. L’esperienza della pandemia ha evidenziato la fragilità di un sistema centralizzato, rafforzando la consapevolezza che il vero punto di forza risiede in una rete equilibrata tra grandi centri di riferimento e servizi di prossimità ben distribuiti. In quest’ottica, Pagani propone un modello sanitario che metta al centro la rete dei servizi locali, articolato su più livelli.

“Nel nostro programma ovviamente c’è l’intenzione di proseguire il lavoro svolto dai sindaci dal 2021 ad oggi perché è importante mantenere alta l’attenzione sul nostro ospedale. Vorrei sottolineare la collaborazione che si sta già effettuando tra la Casa di Comunità e i servizi sociali di Saronno e dell’ambito: ovviamente abbiamo un piano di zona e loro hanno un programma triennale che combaciano e devono essere complementari. In questo senso si lavorerà perché i servizi territoriali possano essere presenti sul territorio sempre in maggiore risposta alle esigenze dei nostri cittadini. Noi sappiamo che dobbiamo ancora lavorarci ma manterremo l’attenzione su questo tema” ha dichiarato Pagani, candidata sindaca alla città di Saronno a margine dell’evento di oggi.

