SARONNO – Ammonta a circa 10 milioni di euro l’avanzo di amministrazione 2024 del Comune di Saronno. Ieri il commissario straordinario Antonella Scolamiero ha firmato la delibera che assegna parte delle risorse a opere considerate prioritarie per la città.

Dei 3 milioni di euro di avanzo libero, poco più di un milione sarà utilizzato per rifinanziare alcuni mutui già attivati dalla precedente amministrazione: tra questi, il cofinanziamento del campo sintetico di via Trento, la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, la riqualificazione del ponte di via Montoli e il rifacimento dell’arredo urbano.

Altri 820.000 euro andranno invece a completare interventi su edifici comunali.

Per quanto riguarda i circa 7 milioni di euro di avanzo vincolato, un milione e mezzo sarà destinato a nuove opere e servizi. Un milione di euro finanzierà il progetto di riqualificazione del parco di Villa Gianetti: previsti interventi sulla pavimentazione, sul giardino e sulla riorganizzazione degli spazi frontali e retrostanti l’edificio, con l’obiettivo di renderli più funzionali per eventi, iniziative ludiche e attività per il tempo libero.

In piazza di via Amendola, dedicata a Giacomo Matteotti, sarà realizzato un campetto da basket per il quartiere (300.000 euro), accompagnato da lavori per garantire il distanziamento dalla strada e condizioni di sicurezza per chi lo utilizza.

Sul fronte dei servizi, 50.000 euro verranno impiegati per l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza al parco ex Seminario e in via Amendola; altri 50.000 euro saranno destinati al cablaggio del Municipio, che permetterà l’attivazione del wi-fi per i cittadini e un miglioramento della connettività per gli uffici comunali.

Infine, 20.000 euro serviranno per l’insonorizzazione dello spazio giovani BeNet2 di via Benetti, dove verrà allestita una sala prove per attività musicali, registrazioni audio e video, e podcast.

