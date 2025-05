Eventi

SARONNO – La mente si mette in gioco con passione e inclusività: domenica 18 maggio, con il patrocinio del comune di Saronno, andrà in scena il 3° Trofeo di scacchi, una manifestazione aperta a tutti, organizzata dalla Scuola Scacchi Saronno e dallo Scacchi Saronno Club, in collaborazione con il Lions Club Saronno Insubria Ets.

L’evento si terrà in sede, con ingresso da via Marconi 5, a ridosso del parcheggio comunale, e si articolerà in due momenti distinti: il torneo juniores partirà alle 10.30, con premiazioni alle 13, mentre il torneo adulti inizierà alle 14.30, per concludersi con le premiazioni alle 18.

Il torneo, che si svolgerà con la formula “girone svizzero” su 5 turni, prevede 15 minuti di riflessione per ciascun giocatore. Verranno assegnati riconoscimenti ai primi tre classificati di diverse categorie: adulti, juniores, donne e over 70, in una cornice sportiva che premia non solo l’abilità tecnica, ma anche la partecipazione e la voglia di mettersi alla prova.

La quota di iscrizione è di 7 euro per i juniores e 10 euro per gli adulti, un piccolo contributo che sarà interamente devoluto alla Scuola Scacchi Ciechi, un progetto gratuito e dedicato all’inclusione attraverso il gioco degli scacchi.

Per partecipare è consigliata la pre-iscrizione. Per informazioni è possibile contattare Luigi ai numeri 371 1179430 o 351 7827262, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09