Città

SARONNO – Domenica 18 maggio 2025, Via Marconi 5 (adiacente al parcheggio del Comune, sede Cri) ospiterà la terza edizione del Trofeo Lions di scacchi, organizzato da ScacchiSaronno. L’evento prevede due tornei distinti: uno per juniores (dai 6 ai 15 anni), con inizio alle ore 10.30 e premiazioni alle 12.30, e uno per adulti, che si terrà nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.

I tornei si disputeranno con formula a girone svizzero, articolata in 5 turni da 15 minuti ciascuno. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, con riconoscimenti speciali per la miglior giocatrice e il miglior over 70.

La manifestazione è aperta a tutti con un contributo di iscrizione di 7 euro per i juniores e 10 euro per gli adulti.

Per info e preiscrizioni: 371 1179430, 351 7827262, oppure scrivere a [email protected].

Un’occasione di sport e socialità nel cuore di Saronno.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09