CARONNO PERTUSELLA – Il Comune di Caronno Pertusella, tramite l’Assessorato all’Ambiente e Sostenibilità e il Settore igiene urbana, politiche ambientali e di sostenibilità, lancia la Settimana dedicata all’Ambiente 2025, un’iniziativa ricca di eventi e attività per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dello sviluppo sostenibile. L’iniziativa si inserisce nel contesto del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASviS, e si svolgerà dal 18 al 23 maggio.

Sabato 18 maggio: Giornata del Verde Pulito e giochi per bambini

La settimana prende il via sabato 18 maggio alle ore 14 con la tradizionale Giornata del Verde Pulito. Tutti i cittadini e le associazioni del territorio sono invitati a partecipare alla pulizia e alla cura dell’ambiente. Il ritrovo è fissato in via Verdi angolo via Vivaldi, con l’invito a raggiungere il punto di partenza a piedi o in bicicletta.

Sempre il 18 maggio, a partire dalle16, si terrà la seconda edizione di “Ri…Giocando – Mercato del Riuso del Giocattolo” al Parco della Resistenza (via Avogadro). I bambini potranno scambiare giocattoli, partecipare a laboratori e guadagnare eco-gettoni per nuovi giochi. Una merenda sarà offerta dall’organizzazione.

Martedì 21 maggio: sostenibilità e clima alla Biblioteca Civica

La settimana prosegue martedì 21 maggio alle 21 alla Biblioteca Civica Giuditta Pellegrini (via Caposile 77) con l’incontro “Caronno Pertusella Sostenibile”, durante il quale sarà presentato il primo rapporto di sostenibilità redatto in collaborazione con la Rete dei Comuni Sostenibili. A seguire, conferenza sul tema: “Sostenibilità e cambiamenti climatici, perché l’argomento ci riguarda e cosa possiamo fare”, a cura della ricercatrice Franca Ferrari. L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina YouTube del Comune.

Giovedì 23 maggio: cinema e giovani protagonisti

Il ciclo di eventi si concluderà giovedì 23 maggio alle 21 al Cinema Teatro di Caronno Pertusella (via Adua 119) con la proiezione in anteprima dei cortometraggi del progetto A-Movie – Oltre Film Festival Junior. I film sono realizzati dai ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado del paese e verranno commentati dalla giuria e dagli stessi autori. Anche questo evento sarà disponibile in diretta streaming.

