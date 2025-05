SARONNO – Un flusso di immagini, musica e immaginazione trasforma il foyer del Teatro Giuditta Pasta in uno spazio sospeso, dove ogni immagine diventa meditazione. Immaginazioni. Un lento viaggio della mente (ascoltando Paolo Conte) è il titolo della nuova mostra fotografica di Armando Iannone, che sabato 17 maggio alle 18 verrà inaugurata con un evento speciale, tra arte, performance e convivialità.

L’acqua che scorre lentamente nel torrente Lura, attraversando il Parco tra Saronno e Rovello Porro, si fa lente attraverso cui osservare la realtà. Accompagnato dalle atmosfere evocative delle canzoni di Paolo Conte, Iannone scatta lasciando che la musica guidi l’occhio e la mente, in un gioco di suggestioni che rimandano alla pareidolia: la capacità di vedere volti, figure e storie dove apparentemente non ci sono. Ogni fotografia è una soglia, un invito a lasciarsi trasportare senza fretta, tra riflessi d’acqua e armonie invisibili.

La mostra, curata da Sabrina Romanò nell’ambito del progetto Art Foyer, promosso da Helianto e ArtigianArte, verrà presentata al pubblico con un incontro in presenza dell’autore, arricchito da una performance teatrale degli attori dell’associazione e da un evento conviviale a cura di Galli al Teatro. Un’occasione per vivere l’arte non solo come visione, ma come esperienza multisensoriale e collettiva.

“Fotografia e musica sono per me essenze complementari – racconta Iannone – capaci di restituire equilibrio, benessere, profondità. Seguo Paolo Conte dal 1968 e le sue note accompagnano ogni mio pensiero fotografico, aiutandomi a dare forma a ricordi, emozioni, visioni che prendono colore attraverso l’obiettivo.”

Una mostra che è al tempo stesso racconto e riflessione, fatta di immagini capaci di parlare con silenzi pieni di significato.

Chi è Armando Iannone

Nato nel 1953 a Castiglione del Genovesi (Salerno), vive a Saronno dal 1978. Autodidatta, si definisce “artigiano dell’immagine”: fotografa in digitale, ma con il pensiero analogico maturato negli anni delle prime reflex. Alcune sue immagini sono state pubblicate da importanti riviste di settore. Dal 2010 collabora come fotoreporter freelance con Il Notiziario e ilSaronno.it, raccontando con sguardo personale la vita della città e del territorio. Il suo profilo Instagram è @armando_iannone_ianvision.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09