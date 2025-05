iltra2

VENEGONO INFERIORE – Incidente stradale all’alba di oggi, giovedì, in via Generale Antonio Cantore a Venegono Inferiore. Intorno alle 7.25 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, con il coinvolgimento di un ragazzo di 17 anni.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Venegono Inferiore e i sanitari, attivati dalla centrale operativa Areu. I soccorsi sono stati effettuati in codice giallo, con l’impiego di un’ambulanza della Sos Malnate e dell’automedica.

Il giovane motociclista è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in ospedale a Varese (Circolo): è stato accompagnato in codice giallo, con condizioni serie ma non critiche.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità locali. L’intervento ha causato rallentamenti al traffico nella zona per circa un’ora.

(foto archivio)

16052025