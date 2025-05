Città

SARONNO – “Il tema della memoria è stato fin dall’inizio del progetto di rigenerazione urbana per l’area ex Isotta Fraschini una sottotraccia importante. È attraverso la preservazione e la trasmissione della memoria – culturale, sociale e industriale – che l’area può trovare una nuova identità restando nel solco di ciò che l’ha preceduta”.

Inizia così la nota condivisa in queste ore da Saronno città dei beni comuni in vista dell’evento Metamorfosi Culturali in programma domenica 18 maggio.

In questo contesto, trovano pieno significato interventi concreti come la collaborazione con gli ex dipendenti, il recupero della Bernardino Luini e quello degli archivi storici dell’ex Pretura di Saronno, il restauro delle chiese cittadine documentato sul canale YouTube di Vivaio Saronno e la conservazione di manufatti di archeologia industriale all’interno del progetto, come l’edificio 1880 e il cosiddetto “Coccodrillo”, pensato per ospitare l’università.

Sulla base di questo principio, nasce lungo via Milano un’area verde che prenderà il nome di “Parco della Memoria”. Un’area oggi quasi completamente ripiantumata con 120 alberi (contro i poco più di 70 abbattuti durante la bonifica) e 810 tra piante e arbusti, che insieme al bosco vincolato da Regione Lombardia porterà Saronno ad avere già adesso 21.000 mq di verde pubblico a ridosso del centro.

Il tema della “memoria identitaria” verrà rappresentato attraverso diverse opere che, nel tempo, verranno posizionate all’interno del parco. La prima è una scultura di Franco Marrocco, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, che verrà presentata domenica 18 maggio, alle 17.15 circa, all’interno dell’evento “Metamorfosi Culturale”, che a partire dalle 15 aprirà l’area ai saronnesi andando avanti, tra talk sul progetto e musica, fino alle 20:00 circa.

L’opera di Marrocco stenderà un ponte ideale tra Saronno e la città di Cassino, in provincia di Frosinone, riportando alla memoria vicende della Seconda Guerra Mondiale che meritano di essere ricordate e che verranno raccontate in dettaglio al momento della presentazione. I visitatori, potranno anche valutare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori nel parco, accedendo liberamente all’area lungo via Milano.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09