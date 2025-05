CARONNO PERTUSELLA – Domenica alle 16 allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno avrà luogo la finale regionale playoff del campionato di Eccellenza: i padroni di casa della Solbiatese ospiteranno la Caronnese.

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani

Difensori: Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Paolo Cerreto, Alberto Sorrentino, Andrea Galletti, Nicolò Battistella

Centrocampisti: Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert, Davide De Angelis

Attaccanti: Abdou Doumbia, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo

Si tratta della finale playoff fra la seconda e la terza classificata (in semifinale, la Caronnese ha eliminato la Rhodense): la vincente passerà alle fasi interregionali dei playoff. La Caronnese, peggio classificata in regular season, deve obbligatoriamente vincere. In caso di parità al novantresimo, niente supplementari ma passerebbe il turno la Solbiatese, che ha quindi due risultati a disposizione.