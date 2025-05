Calcio

CARONNO PERTUSELLA – L’orario di inizio un po’ insolito, le 11.30, non ha fermato tantissimi appassionati di calcio che hanno letteralmente riempito la tribuna dello stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, oggi, per i quarti di finale playoff del campionato di calcio Primavera 2, Como-Pescara.

Lo stadio caronnese ha la “casa” della formazione lariana, netta vincitrice contro la compagine abruzzese, è finita 5-1. Incontro dunque a senso unico, che proietta il Como alla semifinale playoff, contro avversario da definire.

La cronaca – Primo tempo all’insegna delle emozioni, con l’iniziale botta e risposta fra le due squadre e quindi coi comaschi a prendere il largo. Al 2′ passa il Como: tiro dal limite all’incrocio dei pali, segna Jack. Immediata la replica del Pescara: al 8′ Zeppieri sigla il provvisorio 1-1, raccogliendo un passaggio filtrante al limite area piccola, il gol con un diagonale. Ma i locali si riportano immediatamente avanti: al 10′ Mezsargs, appostato in mezzo all’area, segna con un tiro al volo su assist dalla sinistra; ed al 23′ Mazzaglia realizza il terzo gol del Como, con un rasoterra a fil di palo alla destra del portiere. Al 37′ il Como fa poker: passaggio in verticale di Mazzaglia dalla ,età campo per Mezsaergs che si infila nella retroguardia ospite, entra in area porta il punteggio sul 4-1.

Gara virtualmente conclusa: nella ripresa i ritmi calano ma il Como trova anche il quinto sigillo, lo firma al 33′ Jack con una conclusione al volo in area: 5-1.

Como-Pescara 5-1

Bovi, Feola, Nucifero, Lesjak, Andrealli, Jack, Le Borgne, Mazzaglia, Mezsargs, Mazzara, Chinetti. A disposizione Loverre, Grilli, Chiesa, Adamo, Cardozo, Bulgheroni, Castegnaro, Burlacu, Papaccioli, Altomonete, Biggi, Pisano. All. Buzzegoli.

PESCARA: Profeta, Bucco, Palazzese, Di Zio, Isufi, Pesoli, Ricciardi, Saccomanni, Zeppieri, Berardi, Kunze. A disposizione Barbacani, Pastori, Tarantelli, Thelen, Di Biagio, Vischia, D’Arcangelo, Shehaj, Cardilli, Guaragna, Zelisko, Sculli. All. Stella.

Arbitro: Castellano di Nichelino (Morotti di Bergamo e Nechita di Lecco, quarto uomo Isoardi di Cuneo).

(foto: un momento della partita)

17052025