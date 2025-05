Primo piano

SARONNO – Vinto, alla grande, il proprio girone del campionato regionale, prosegue la marcia del Fbc Saronno under 18 di mister Fabio Tibaldo che nel tardo pomeriggio di sabato al centro sportivo Matteotti di via Sampietro ha affrontato nei quarti di finale (gara unica) di playoff la formazione bergamasca dell’Aurora Seriate: 4-1 il punteggio conclusivo per i biancocelesti del direttore generale Marco Proserpio, che dunque volano in semifinale.

La cronaca – Nei primi cinque minuti una occasione per parte, il tiro di Diane viene ribattuto dal portiere a tu per tu, sull’altro fronte la conclusione di Tibaldo è parata. Al 12′ in mischia Degano tira da distanza ravvicinata ma un difensore respinge sulla linea. Al 16′ passa il Saronno sugli sviluppi di in corner, di testa va a segno Quaglio, 1-0. Al 34′ un rimpallo favorisce Tibaldo che entra in area da solo, 2-0. Al 44′ Sironi tira sull’esterno rete doppo un batti e ribatti. La riapre Aquilini del Seriate al 22′ del secondo tempo, 2-1. Ma il Saronno riprende presto le distanze: al 31′ Sironi se ne va, gli esce contro il portiere che manca impatto con la palla ed il giocatore saronnese praticamente entra in porta con la sfera, 3-1. Al 33′ gli ospiti restano in 10 per l’espulsione dieetta di Diane, fallo da ultimo uomo. Si chiude col quarto sigillo dei locali; al 44′ gran tiro dal limitre di Primi, 4-1.

Fbc Saronno-Aurora Seriate 4-1

FBC SARONNO: Visentin, Alla, Modenesi, Lopez, Stucchi, Provasi, Delano, Tibaldo, Primi, Sironi, Quaglio. A disposizione Marchi, Orhan, Minini, Emiliani, Reina, Salemi, Marsili. All. Tibaldo.

AURORA SERIATE: Monzio, Verdelli, Cavagna, Stefanini, Facchetti, Boschini, Albani, Pirovano, Valle, Scudedeller, Diane, Scarsi. A disposizione Aquilini, Budlla, Cavagnis, Colosio, Manzelli. All. De Leonardis.

Marcatori: 16′ pt Quaglio (S), 34′ pt Tibaldo (S), 22′ st Aquilini (A), 31′ st Sironi, 44′ st Primi (S).

La semifinale

La semifinale regionale si gioca con andata e ritorno, contro i milanesi del Pozzuolo. Andata allo stadio Colombo Gianetti di Saronno sabato 24 maggio, ritorno a Pozzuolo Martesana mercoledì 28 maggio.

(foto: esultanza saronnese per uno dei gol con Seriate)

17052025