CASTIGLIONE OLONA – Sabato 17 maggio, a partire dalle 18, il borgo di Castiglione Olona ospiterà la XIII edizione di “Tra arte e degustazione”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale locale, promosso dal Comune in collaborazione con la Pro loco.

Il cuore dell’evento sarà il centro storico, conosciuto come “Isola di Toscana in Lombardia”, che verrà animato da un percorso enogastronomico e artistico che si snoderà da piazza Garibaldi fino al Castello di Monteruzzo. Lungo il tragitto sarà possibile degustare vini pregiati provenienti da 26 cantine italiane e assaporare una decina di proposte gastronomiche pensate per esaltare i diversi abbinamenti.

Per partecipare alle degustazioni sarà necessario acquistare il bicchiere e le consumazioni presso uno dei due stand della Pro Loco. L’evento prenderà ufficialmente il via alle 19 con l’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Anche quest’anno, vista la grande affluenza delle edizioni precedenti, l’offerta è stata ampliata sia per numero di cantine che per spazi, coinvolgendo l’intera area tra la piazza e il parco del castello.

Non mancheranno musica, arte e spettacoli a fare da cornice alla serata. I musei cittadini – Museo Branda Castiglioni, Map Museo Arte Plastica e Museo della Collegiata – resteranno eccezionalmente aperti fino alle 21, con ultimo ingresso alle 20.30, per offrire ai visitatori un’esclusiva esperienza serale.

Alle 19, e in replica alle 20.15, all’interno dell’ex Sala Consiliare andrà in scena il reading teatrale “Il Viaggio di Vino: la vera storia di Re Barolo e Regina Barbera”, scritto e interpretato da Giovanni Ardemagni.

(foto archivio: Castello di Monteruzzo in occasione di un precedente evento)

