Eventi

CERIANO LAGHETTO – Sabato 17 e domenica 18 maggio Ceriano Laghetto ospiterà “Drèe al cerv”, un evento inedito promosso da C-Lake Crew e Pro Loco con il patrocinio comunale. Nella zona industriale di via Stabilimenti, gli street artist del collettivo milanese Werunthestreets realizzeranno murales ispirati alla natura e al cervo simbolo del paese, trasformando la facciata di un capannone messa a disposizione da Liner.

Parallelamente, nell’area parcheggio di via I Maggio 80, si terranno due giorni di festa con street food, asado, birra, musica live e dj set. Domenica spazio anche a stand, giochi per bambini e la premiazione di un concorso artistico riservato agli studenti delle medie.

“Un’iniziativa che vuole ridare vita a un’area segnata dalla chiusura della Gianetti Ruote”, spiega l’assessore Thomas Nisi, “coinvolgendo cittadini di tutte le età con arte, intrattenimento e condivisione”.

