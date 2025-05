Groane

CESANO MADERNO – In attesa dell’arrivo del Giro d’Italia in città, previsto per giovedì 29 maggio in occasione della tappa con partenza da Morbegno, Cesano Maderno si colora di rosa.

Da oggi e per tutte le sere fino alla data della corsa, la facciata di Palazzo Arese Borromeo, uno dei simboli storici e artistici della città e sede comunale, sarà illuminata di rosa. Un’iniziativa voluta dal Comune per accompagnare con un segno visivo suggestivo l’avvicinarsi dell’evento ciclistico più importante d’Italia, che per l’edizione 2025 farà tappa anche a Cesano.

Un modo per coinvolgere la cittadinanza e sottolineare l’atmosfera di festa e sport che accompagnerà l’attesa fino al passaggio della corsa.

