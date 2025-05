Città

SARONNO – Un’esibizione ironica, energica e tutta da gustare: è quella realizzata dagli studenti del corso di sala bar dello Ial Lombardia di Saronno, che nei giorni scorsi hanno girato un video ispirato a “Espresso Macchiato”, la canzone del cantante estone Tommy Cash, finalista all’Eurovision Song Contest 2025.

Il video, girato direttamente in aula, è nato come attività didattica e creativa realizzata con la collaborazione della professoressa Erika Perna, che ha supportato i ragazzi nella messa in scena. Il risultato è un’interpretazione originale che unisce i movimenti e i gesti del servizio al bar al ritmo travolgente del brano, diventato virale anche per l’uso di stereotipi italiani in chiave provocatoria e surreale.

“Espresso Macchiato” mescola sonorità dance pop con accenti electro swing e testi in inglese e italiano maccheronico. La canzone ha suscitato reazioni contrastanti, ma anche curiosità e successo, conquistando la vetta delle classifiche in Estonia e entrando nella top 100 italiana.

Il video saronnese è stato condiviso sui social e ha raccolto apprezzamenti per spirito d’iniziativa e creatività. Un piccolo tributo tutto locale a un fenomeno pop internazionale, che mostra come la formazione professionale possa dialogare con l’attualità culturale e diventare un laboratorio di espressione viva e partecipata.

