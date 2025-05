Città

SARONNO – “La commissario straordinario del Comune di Saronno, Antonella Scolamiero, ha deciso la destinazione dei tre milioni della parte libera dell’avanzo di amministrazione 2024, dopo aver approvato sia il bilancio preventivo 2025-2027 della mia Amministrazione, sia il conto consuntivo 2024. Come ho fatto fino ad oggi per tutti gli atti del commissario straordinario, non esprimo giudizi, operando la stessa commissario nella pienezza del suo ruolo”.

Inizia così la nota di Augusto Airoldi, candidato sindaco sostenuto da Saronno civica e Percorso Democratico, in merito alla destinazione dell’avanzo.

“Osservo che le scelte effettuate sono coerenti con quelle previste dalla mia amministrazione nel bilancio di previsione 2025-2027, e ne danno una parziale attuazione relativamente all’annualità 2025. Campo in sintetico all’impianto di via Trento, riqualificazione del ponte di via Montoli, miglioramento dell’arredo urbano, villa Gianetti e il suo parco, nuove telecamere e completamento delle dotazioni dello spazio giovani “Benet2” sono scelte qualificanti che avevamo previsto per il 2025 e che la commissario avrà probabilmente ritenuto utili alla città, indipendentemente da chi le ha proposte.

Anche la scelta di finanziare con l’avanzo opere che il bilancio di previsione affidava all’accensione di nuovi mutui, prosegue una scelta che abbiamo applicato in tutti i bilanci del nostro mandato e che ha sempre dato buoni frutti. È doveroso precisare che, tecnicamente, l’avanzo si compone di due specifiche destinazioni: quello vincolato e quello libero. Il primo (7 milioni circa) può essere destinato solo a specifiche spese, per legge o per vincoli che la stessa amministrazione si è posta. Il secondo (i restanti 3 milioni) può essere destinato a finanziare spese che rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione.

Le tante opere che abbiamo realizzato in questi cinque anni e che trovate descritte sul sito airoldisindaco.it, sono state realizzate grazie a un bilancio risanato che ha messo a disposizione della città una quantità molto significativa di risorse economiche”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09