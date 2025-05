Primo piano

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 16 maggio, emergono fatti di cronaca e sviluppi amministrativi che hanno catturato l’attenzione dei lettori: dall’infortunio sul lavoro al Prealpi all’investimento per Villa Gianetti, passando per la morte della volpe tra Saronno e Solaro e un’effrazione in chiesa. Spazio anche al gemellaggio con Challans e alle richieste per la riapertura della parete di arrampicata.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato al Prealpi di Saronno, dove un operaio è stato soccorso dall’elisoccorso dopo una caduta, riportando traumi significativi.

Il commissario di Saronno ha destinato l’avanzo di bilancio a diversi progetti: un milione di euro andrà alla riqualificazione del parco di Villa Gianetti, con interventi anche per un nuovo campo da basket al Matteotti e l’installazione di telecamere.

È stata ritrovata morta la volpe che da tempo viveva tra Saronno, Solaro e Introini, una presenza diventata familiare per molti cittadini; la carcassa è stata segnalata ieri.

Ignoti si sono introdotti nella chiesa di Santa Maria provocando danni e sottraendo oggetti sacri; sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Fratelli d’Italia ha accolto l’appello del Cai per il ripristino della parete di arrampicata a Saronno, chiedendo ascolto e interventi concreti per restituire questo spazio alla comunità.

Il gemellaggio tra Challans e Saronno si rinnova con un’impresa ciclistica: un gruppo di appassionati ha percorso mille chilometri in sella per rinsaldare il legame tra le due città.

